Фэнтези
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Сперцян, Кордоба и Барко – самые дорогие игроки Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘

Игроки «Краснодара» и «Спартака» получили наивысшие оценки в стартующем турнире.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка – самые дорогие игроки в Фэнтези РПЛ на Спортсе’’ сезона-2025/26. Они стоят 11 млн.

Оценку в 10 млн получили полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и форвард «Спартака» Манфред Угальде.

Самые дорогие игроки из «Зенита» и «Динамо» – полузащитники Луис Энрике и Бителло, они оценены в 9,5 млн, как и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

Всего в турнире 13 игроков, которые стоят 9 млн и дороже.

Старт сбора команд в Фэнтези РПЛ-2025/26 – скоро на Спортсе’‘

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoМанфред Угальде
logoРубин
logoБителло
logoМирлинд Даку
logoМаксим Глушенков
logoЯрослав Гладышев
logoКонстантин Тюкавин
logoАндрей Мостовой
logoЛуис Энрике Андре
logoИван Обляков
logoФэнтези
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