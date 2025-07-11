Сперцян, Кордоба и Барко – самые дорогие игроки Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘
Игроки «Краснодара» и «Спартака» получили наивысшие оценки в стартующем турнире.
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка – самые дорогие игроки в Фэнтези РПЛ на Спортсе’’ сезона-2025/26. Они стоят 11 млн.
Оценку в 10 млн получили полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и форвард «Спартака» Манфред Угальде.
Самые дорогие игроки из «Зенита» и «Динамо» – полузащитники Луис Энрике и Бителло, они оценены в 9,5 млн, как и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.
Всего в турнире 13 игроков, которые стоят 9 млн и дороже.
Старт сбора команд в Фэнтези РПЛ-2025/26 – скоро на Спортсе’‘
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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