Сперцян, Кордоба и Барко – самые дорогие игроки Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘

Игроки «Краснодара» и «Спартака» получили наивысшие оценки в стартующем турнире.

Форвард «Краснодара » Джон Кордоба , полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка – самые дорогие игроки в Фэнтези РПЛ на Спортсе’’ сезона-2025/26. Они стоят 11 млн.

Оценку в 10 млн получили полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков и форвард «Спартака » Манфред Угальде .

Самые дорогие игроки из «Зенита » и «Динамо » – полузащитники Луис Энрике и Бителло , они оценены в 9,5 млн, как и нападающий «Рубина » Мирлинд Даку .

Всего в турнире 13 игроков, которые стоят 9 млн и дороже.

Старт сбора команд в Фэнтези РПЛ-2025/26 – скоро на Спортсе’‘

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