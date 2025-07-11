Глава FIGC Гравина о Ретеги в «Аль-Кадисии»: «Это негативное следствие глобализации. Мы не можем противостоять принципам рыночной экономики»

Габриэле Гравина расстроен возможным переходом Матео Ретеги в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось , что «Аталанта » согласилась продать лучшего бомбардира Серии А «Аль-Кадисии». Стороны договорилась о трансфере за 68 млн евро.

«Очень обидно за Ретеги , обидно терять игроков, которые в настоящее время вносят значительный вклад в развитие сборной Италии.

Конечно, мы будем следить за ним, но вы понимаете, что, с нашей точки зрения, конкурентоспособность такой важной на международном уровне лиги, как итальянская, диктует совершенно другой состав. Он – ключевой игрок для нас, и он уходит, как, к сожалению, уже случалось с другими игроками.

Это следствие глобализации, один из ее негативных аспектов. Мы не способны противостоять принципам рынка. Таковы принципы экономики, и их необходимо уважать», – заявил президент Федерации футбола Италии.