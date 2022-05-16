Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка: «Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы»

Фанаты не будут прерывать бойкот ради финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.

Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему – бойкот матчей основы в связи со скорым введением . Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».

Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.

Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.

Этот финал – отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы!

Отказавшись от отстаивания интересов сегодня, мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.

И еще раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» – говорится в сообщении заводящего Михаила Дивинского.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» 29 мая встретится с .

«У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил». Хачатурянц ответил на вопросы про Fan ID

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб