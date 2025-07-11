Яшари отказал «Интеру» и хочет только в «Милан». «Нерадзурри» предложили 22 млн евро и Станковича за другого игрока «Брюгге» – Ордоньеса
Ардон Яшари отклонил предложение «Интера» и хочет перейти только в «Милан».
За 22-летнего опорника сборной Швейцарии «нерадзурри» предлагали «Брюгге» 30 млн евро и 19-летнего опорника Александара Станковича в придачу, но Яшари ответил отказом, сообщает журналист Саша Тавольери.
По данным источника, после этого «Интер» предложил 22 млн и Станковича за другого игрока «Брюгге» – 21-летнего центрального защитника сборной Эквадора Хоэля Ордоньеса.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Саши Тавольери в Х
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