Яшари отказал «Интеру» и хочет только в «Милан». «Нерадзурри» предложили 22 млн евро и Станковича за другого игрока «Брюгге» – Ордоньеса

Ардон Яшари отклонил предложение «Интера» и хочет перейти только в «Милан».

За 22-летнего опорника сборной Швейцарии «нерадзурри» предлагали «Брюгге» 30 млн евро и 19-летнего опорника Александара Станковича в придачу, но Яшари ответил отказом, сообщает журналист Саша Тавольери.

По данным источника, после этого «Интер» предложил 22 млн и Станковича за другого игрока «Брюгге» – 21-летнего центрального защитника сборной Эквадора Хоэля Ордоньеса.