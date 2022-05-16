«Вегас» уволил Дебура с поста главного тренера. «Голден Найтс» впервые не вышли в плей-офф в этом сезоне

отправил в отставку главного тренера .

«Мы хотели бы поблагодарить Питера Дебура за его приверженность «Вегасу» в течение последних трех сезонов. Пит и его штаб помогли нам пройти через одни из самых уникальных и сложных обстоятельств, свидетелями которых мы стали с тех пор, как наша франшиза оказалась в .

После долгих дискуссий в течение последних двух недель мы посчитали, что добиться успеха в следующем сезоне нам поможет новый тренер», – сказал генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон.

Дебур был главным тренером «Голден Найтс» с января 2020 года. В этом сезоне «Вегас» впервые в своей истории не попал в плей-офф НХЛ.