Скончался четырекхратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко

Заслуженный тренер СССР по хоккею с мячом Владимир Янко скончался в возрасте 73 лет.

Янко – один из самых титулованных отечественных игроков и тренеров. В годы спортивной карьеры он четырежды побеждал на чемпионатах мира (1973, 1975, 1977, 1979) в составе сборной СССР, пять раз выигрывал национальный чемпионат и трижды – Кубок европейских чемпионов.

В качестве тренера он неоднократно выигрывал чемпионаты СССР и России, возглавляя «Енисей», «Водник», а также московское и казанское «Динамо». Последние три клуба под его руководством также побеждали на Кубке мира.

На посту главного тренера сборных СССР и России шесть раз приводил команды к победам на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», – заявили в федерации.