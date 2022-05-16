Британские власти опасаются, что сделка по продаже «Челси» сорвется из-за нежелания Абрамовича согласовать ее структуру

Сделка по продаже находится под угрозой срыва из-за решений .

По информации BBC, британских министров тревожит то, что продажа клуба может не состояться в установленные сроки, поскольку российский бизнесмен отказывается согласовать предложенную структуру сделки.

Высокопоставленный источник сообщил, что существует «серьезная обеспокоенность» тем, что Абрамович «готов допустить банкротство «Челси».

Двумя камнями преткновения на пути к заключению сделки являются вопросы о месте хранения вырученных средств и юридических гарантиях того, что деньги пойдут на благотворительность. По данным собеседника, владелец «Челси», несмотря на обещания, похоже, не желает юридически подкреплять свой отказ от долга размером в 1,6 млрд фунтов, который имеется у материнской компании Fordstam Ltd перед Camberley International Investments – организацией, которая, как подозревается, связана с Абрамовичем.

Отмечается, что крайним сроком оформления продажи клуба является конец мая-начало июня, если сделка не будет до этого времени заключена, «синие» окажутся или отстранены от еврокубков, или вовсе исключены из из-за невозможности получить соответствующую лицензию. Причем основные шаги должны быть совершены уже до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что «Челси» приобретет американо-швейцарский консорциум, созданный при участии бизнесмена Хансйорга Висса и совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли.

«Абрамович не просил о возврате ему займов, предположения об увеличении цены на клуб в последнюю минуту тоже ложны». Представитель бизнесмена о продаже клуба

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