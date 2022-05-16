Допинг-дело Валиевой не планируют рассматривать на заседаниях WADA в Каире 18 и 19 мая

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не планируют обсуждать дело российской фигуристки Камилы Валиевой на ближайших заседаниях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA. 18 и 19 мая исполком и совет учредителей антидопинговой организации соберутся в Каире.

«Не будет [обсуждаться на заседаниях]. Этим занимается соответствующий орган по управлению результатами, то есть Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)», – заявили в WADA.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

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