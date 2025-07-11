«По понятиям нужно было провести стыковой матч. Но понимаю, что этого не будет. А так надо оставить «Оренбург». Скользкая история». Радимов о замене «Торпедо» в РПЛ
Владислав Радимов считает, что в РПЛ надо оставить «Оренбург».
Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.
«Если по‑честному, по понятиям, нужно было провести стыковой матч. Но я понимаю, что этого не будет.
А так, скорее всего, надо оставить «Оренбург». Хотя в «Урале» могут сказать: «Мы бились с «Торпедо» в Первой лиге. Соперник получил преимущество нечестным путем».
Очень скользкая история. Очень важно, что РФС быстро принял решение по «Торпедо». Теперь еще быстрее надо решать по замене», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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