НХЛ не позволит россиянину привезти Кубок Стэнли в страну в случае победы его команды

не разрешит привезти в Россию.

Трофей не посетит страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе.

«Шансов – ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию.

Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги.

НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию», – сообщил источник .

Последние пять лет Кубок Стэнли приезжал в Россию, поскольку трофей выигрывали «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Тампа».