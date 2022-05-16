НХЛ не позволит россиянину привезти Кубок Стэнли в страну в случае победы его команды

НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию.
Трофей не посетит страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе.
«Шансов – ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию.
Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги.
НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию», – сообщил источник «Матч ТВ».
Последние пять лет Кубок Стэнли приезжал в Россию, поскольку трофей выигрывали «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Тампа».