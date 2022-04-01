ФИФА не исключила РФС, «Спартак» может отказаться от легионеров, Кварацхелия не вернется в «Рубин», Медведев проиграл Хуркачу и другие новости утра

1. Международная федерация футбола не рассматривала вопрос приостановки членства РФС на конгрессе в Дохе. Более того, русский язык признан одним из официальных языков ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал несколько важных заявлений: «Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей на конгрессах, лучше прекратить деятельность», «Отстранение российских команд не было легким решением, но это способ приблизить мир», «На Украине происходят ужасные события. Когда этот и остальные конфликты в мире закончатся, футбол сыграет роль в восстановлении отношений», «Прошу всех, кто обладает властью: пожалуйста, прекратите конфликты. Ради нашего будущего».

Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия вышла на 1-е место – Бельгия лидировала с 2018-го.

2. «Спартак» может отказаться от всех легионеров со следующего сезона. Это один из вариантов смены стратегии из-за финансовых проблем.

3. Трансферы. «Рубин» расторг контракт с Кварацхелией из-за того, что «он и его семья столкнулись с агрессией в Грузии из-за его нахождения в российском клубе». Хвича подписал соглашение с «Динамо» Батуми на 2 года. «Спартак» отдал Айртона в аренду «Фламенго» с обязательством выкупа при определенных условиях.

Месси не думает о возвращении в «Барселону» после слов Лапорты о строительстве молодой команды. Но уход Лео и Неймара из «ПСЖ» не исключен, руководство недовольно провалом в Лиге чемпионов. Рюдигер попросил «Барселону» о встрече после 4:0 с «Реалом», предложение ему нравится, но оно хуже, чем у других клубов.

4. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Миннесоту» (4:3 ОТ), Малкин набрал 2 (1+1) балла, Капризов забил и повторил рекорд клуба по очкам за сезон.

«Каролина» была сильнее «Монреаля» (4:0), Свечников сделал дубль. «Торонто» обыграл «Виннипег», у Михеева 3 (1+2) очка. «Флорида» справилась с «Чикаго» (4:0), Бобровский сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

5. Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами и не вернется на первую строчку рейтинга по итогам «Мастерса».

6. Российских спортсменов могут не допустить до турниров в Великобритании без письменного подтверждения, что они не поддерживают Путина.

7. НБА. 44+14 Янниса помогли «Милуоки» вырвать победу у «Бруклина» в овертайме, 50 очков Дерозана помогли «Чикаго» дожать «Клипперс» – тоже в овертайме. Все результаты дня – здесь.

8. В английской Премьер-лиге разрешили делать 5 замен за матч со следующего сезона.

9. Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков выиграли сингл-микст на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени. Первая команда Беларуси победила в смешанной эстафете.

10. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что продолжит спортивную карьеру: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях». Евгения Медведева рассказала о фотосессии для Maxim: «Сначала стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде».

11. Шведская федерация запретила Юнасу Жеребко играть за баскетбольную сборную после перехода в ЦСКА.

12. Олег Знарок может возглавить «Авангард». Клуб рассматривает его в качестве преемника Боба Хартли.

13. ВФЛА может создать аналог «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике под названием «Королева российского спорта».

14. «Формула-1» объявила о проведении Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году. Гонки в Саудовской Аравии не уберут из календаря.

Цитаты дня:

«Антироссийский угар спадает. Приходит осознание, что без России чемпионаты по отдельным видам спорта становятся третьесортными». Депутат Пайкин о решении ФИФА не исключать РФС

Бородавко об отстранении российских лыжников: «Норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии? Может, тогда они и себя отстранят?»

Александр Радулов: «Футбольное поле есть почти в каждой школе. А ледовая арена? Будь лед в шаговой доступности, люди точно занялись бы хоккеем»

Карякин о санкциях из-за поддержки Путина: «Бывают моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Я знал, на что иду, и ни о чем не жалею»

Льюис Хэмилтон: «У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, но нужно продолжать борьбу»

Министр спорта Великобритании: «Россия – изгой на мировой спортивной арене, и относиться к ней следует именно так»

Биатлонистка Гореева о 15 тысячах рублей за бронзу чемпионата России: «Скромная сумма, но лучше так, чем ничего»