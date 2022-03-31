Российских спортсменов могут не допустить до турниров в Великобритании без письменного подтверждения, что они не поддерживают Путина

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что для участия в соревнованиях на территории страны спортсмены из России и Беларуси должны будут доказать, что «являются независимыми и нейтральными».

Речь идет о представителях индивидуальных видов спорта.

«Мы хотим получить письменное подтверждение, что они не получают деньги от Путина, России или Беларуси. Что они не будут высказываться в поддержку Путина, России или Беларуси.

Мы просим руководящие органы или отдельные турниры заранее заручиться такими гарантиями, если они собираются разрешить участвовать нейтральным спортсменам.

Если спортсмены называют себя нейтральными, мы хотим получить гарантии, что они действительно нейтральны и, следовательно, никак не связаны с Путиным.

Если какие-то виды спорта или организации решат полностью запретить участие российским или белорусским спортсменам, мы это тоже поддержим.

Но если они решат пойти по пути нейтралитета, то мы попросим таких гарантий».

В частности эти правила могут коснуться участия второй ракетки мира Даниила Медведева и других российских и белорусских теннисистов в «Уимблдоне».

У Медведева и других наших теннисистов могут потребовать гарантий, что они не за Путина. Или их не пустят на «Уимблдон»