Бородавко об отстранении российских лыжников: «Норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии? Может, тогда они и себя отстранят?»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался об отстранении российских лыжников.

– Нашу сборную очень жестко и грубо выгнали с Кубка мира. А слова поддержки были?

– Были, конечно. Здравые люди, которые чего-то не понимали в происходящем, не делали скоропалительных выводов. Спустя время и я посмотрел на людей иначе. Они говорят, совершенно не понимая ничего. Они не знают ни истории России, ни причин конфликта. Но зато четко говорят то, что продвигает западная пропаганда. Обвиняют Россию во всех грехах.

А те же норвежцы знают, что их авиация бомбила беззащитных жителей Ливии, сбросив более 500 бомб? Может, тогда они и себя отстранят от гонок и наложат санкции хотя бы задним числом? Перед тем, как что-то говорить и навешивать ярлыки на страну и спортсменов, подумайте, проанализируйте. Не нужно быть попугаями и петрушками.

Не буду называть имена людей, которые нас поддержали, не нужно их подставлять. Но даже норвежцы писали если не слова поддержки, то как минимум вопросы с просьбой объяснить, что происходит. А есть те, кто говорит одно и то же, кукарекает как петушки, да еще и свои выводы навязывает, ну а кого-то заставляют в общем хоре петь.

– Могут ли лыжные гонки жить и развиваться без российских лыжников?

– Противостояние сильнейших – основа спорта. Ведь ради этого все и затевается, чтобы выявить лучших. А сейчас принимаются любые меры, чтобы вытеснить россиян. Мы это видели на примере чемпионата мира по фигурному катанию. Люди, которые никогда в жизни по спортивному принципу не смогли бы забраться на такие вершины, становятся призерами. А потом еще говорят, что без русских лучше.

Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете? Вы будете этим гордиться? Не хотите соревноваться с русскими – сидите дома, где их точно нет. На лучших турнирах должны соревноваться лучшие. Лыжи без противостояния России и Норвегии – невозможны, – сказал Бородавко.