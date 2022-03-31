Ведущий «Матч ТВ» против Польши, уйти с канала планируют еще три комментатора, Мексика и США вышли на ЧМ-2022, «Металлург» выбил «Авангард», а Хартли уходит и другие новости

1. Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на ЧМ-2022, назвав команду «мерзкими тварями». Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин осуждает подобный поток ненависти и злости, а вот генпродюсер канала Александр Тащин недоволен только формой посыла, но считает его верным.

2. День вообще получился насыщенным для событий вокруг «Матч ТВ» – Василий Уткин сообщил, что уйти с телеканала планируют еще три комментатора. Тащин ответил, что текучка кадров вполне нормальна, а Уткину «не дают покоя нереализованные амбиции».

3. Еще несколько историй о главном спортивном канале. На днях там опубликовали слова Пападакис об отсутствии российских фигуристов на ЧМ, однако, как выяснилось, это говорила не она. А вчерашний выпуск программы «Есть тема!» об отстранении российского биатлона получил название «В душе не IBU».

4. Самая яркая серия 2-го раунда Кубка Гагарина завершилась победой «Металлурга» над «Авангардом» в седьмом матче. Магнитогорцы в буквальном смысле не жалели здоровья и в финале Востока встретятся с «Трактором». Боб Хартли после этого поражения, судя по всему, «Авангард» покинет – главный поклонник канадского тренера Александр Кожевников доволен.

5. Представлен мяч чемпионата мира-2022 в Катаре. Также уже можно взглянуть на предварительный состав корзин при жеребьевке. На нее, к слову, приглашали Килиана Мбаппе, однако форвард сборной Франции отказался.

6. Сборные Мексики и США вышли на ЧМ-2022 от Северной Америки, Коста-Рика сыграет в стыке с Новой Зеландией.

7. НХЛ. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт». Другие результаты – здесь.

8. Виктория Сливко выиграла женский спринт на открытом чемпионате России по биатлону. У мужчин победу одержал Даниил Серохвостов.

9. «Фиорентина» попытается продать Кокорина летом. Анзор Кавазашвили переживает за психическое состояние российского нападающего. «Наполи» тем временем намерен подписать Хвичу, который не собирается возвращаться в «Рубин».

10. НБА. «Бостон» уступил «Майами», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису». Остальные результаты – здесь.

11. РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию в случае бана от УЕФА. Матыцин считает, что у нас хорошие шансы остаться членом ФИФА.

12. Минпромторг не ожидает дефицита спортивных товаров в России.

13. Матч ЦСКА – «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России пройдет 20 апреля.

14. Александр Усик рассказал о планах вернуться на Украину после боя с Энтони Джошуа.

15. «Барселона» разгромила «Реал» – на этот раз в женском футболе в Лиге чемпионов. Игру посетили 91 553 зрителя – это мировой рекорд.

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