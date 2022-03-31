В АПЛ разрешили делать 5 замен со следующего сезона

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Клубам АПЛ можно будет проводить 5 замен за матч.

Команды лиги договорились о возвращении правила 5 замен со следующего сезона. Замены можно будет проводить три раза в ходе матча, а также в перерыве.

Также клубы утвердили сроки летнего трансферного окна. Оно откроется 10 июня и закроется 1 сентября.

Кроме того, в АПЛ изменятся правила тестирования на коронавирус. С 4 апреля лига отменит тестирование игроков и персонала на ковид, которое проводилось два раза в неделю, и перейдет только к симптоматическому тестированию.

Правило 5 замен действовало в АПЛ с мая 2020 года, но было отменено перед следующим сезоном.

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