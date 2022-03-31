«Ф-1» продолжит гоняться в Саудовской Аравии – это подтвердил руководитель серии Доменикали

Руководитель «Формулы-1» заявил, что чемпионат продолжит выступать в Саудовской Аравии в будущем.

Во время практики -2022 на Джидду была совершена ракетная атака со стороны йеменских хуситов, что не помешало серии продолжить заезды.

«У страны есть собственные проблемы роста, и спорт в целом, «Ф-1» обязаны сделать все возможное, чтобы привлекать внимание и помогать двигаться в верном направлении. Мы не хотим лезть в политику, но, конечно, я уверен, что «Ф-1» поможет стране, которая хочет поменять свою культуру. Это не случится за один день.

Обязанность «Ф-1» – сделать все возможное, чтобы произошли важные изменения, поэтому мы останемся. Мы верим, что вместе сможем быстрее создавать лучшее будущее», – изрек Доменикали.

Саудовская Аравии заключила с «Ф-1» долгосрочный контракт, который оценивают в 55 миллионов долларов в год.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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