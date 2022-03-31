Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА. Бразилия вышла на 1-е место – Бельгия лидировала с 2018-го

Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА.
Российская команда потеряла 35-е место, теперь его занимает Тунис.
Рейтинг возглавила сборная Бразилии, опередив Бельгию, которая теперь занимает второе место. Бельгийцы занимали первую строчку с 25 октября 2018 года.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бразилия – 1832,69 очка
2. Бельгия – 1827
3. Франция – 1789,85
4. Аргентина – 1765,13
5. Англия – 1761,71
6. Италия – 1723,31
7. Испания – 1709,19
8. Португалия – 1674,78
9. Мексика – 1658,82
10. Нидерланды – 1658,66.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.