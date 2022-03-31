Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА. Бразилия вышла на 1-е место – Бельгия лидировала с 2018-го

опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА.

Российская команда потеряла 35-е место, теперь его занимает .

Рейтинг возглавила сборная , опередив Бельгию, которая теперь занимает второе место. Бельгийцы занимали первую строчку с 25 октября 2018 года.

Топ-10 рейтинга :

1. Бразилия – 1832,69 очка

2. Бельгия – 1827

3. Франция – 1789,85

4. Аргентина – 1765,13

5. Англия – 1761,71

6. Италия – 1723,31

7. Испания – 1709,19

8. Португалия – 1674,78

9. Мексика – 1658,82

10. Нидерланды – 1658,66.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.