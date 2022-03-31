Александр Радулов: «Футбольное поле есть почти в каждой школе. А ледовая арена? Будь лед в шаговой доступности, люди точно занялись бы хоккеем»

рассказал, что может помочь хоккею стать более массовым видом спорта.

– Что, на ваш взгляд, сегодня может помочь хоккею стать еще более массовым видом спорта?

– Нужно о нем больше говорить, нужно привлекать молодежь, да и не только. Нужно рассказывать людям о хоккее и предоставлять еще больше возможностей для развития в нем.

Вот, например, футбол считается более популярным во всем мире. Потому что он доступнее – для него ничего, по сути, не надо. Ворота, мяч – и вперед. Хоть босиком играй!

А в хоккее нужны клюшки, шайбы, форма. Футбольное поле сейчас есть почти в каждой школе. А ледовая арена? Думаю, если бы у людей лед был в шаговой доступности, они бы точно занялись хоккеем, – сказал нападающий .