Анна Щербакова: «Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать максимум на соревнованиях»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сравнила атмосферу на Играх-2022 и Кубке Первого канала, а также сообщила, что продолжит спортивную карьеру.

– У вас был первый опыт капитанства (на Кубке Первого канала – Sports.ru). Расскажите, как все происходило, волновались ли?

– Да, волновалась, потому что эта роль в этом году необычная, так как капитаны принимали участие в соревнованиях. Ответственность напрямую лежала на капитанах, чтобы не подвести свою команду. Конечно, победа зависела от каждого участника.

Мне приходилось принимать некоторые решения. Конечно, все уже взрослые профессиональные фигуристы, я никем не командовала. Но были некоторые организационные моменты. В целом для меня было главное не подвести команду именно в выступлениях. Я еще завершала выступления – немного ответственная миссия.

– Расскажите про атмосферу, потому что на и Кубке Первого канала она совершенно разная. Где сложнее было выступать, где легче, и почему?

– Сравнивать их, конечно, сложно. Олимпиада – это, безусловно, самый важный старт в карьере. Но, на удивление, я там даже меньше нервничала. Я это связываю с тем, что мы приехали очень заранее в олимпийскую деревню, уже две недели там тренировались. В момент соревнований было сложно поверить, что мы уже соревнуемся. Сложно было поверить, что это уже Олимпийские игры.

А на Кубке Первого канала была более праздничная атмосфера, потому что наконец-то полные трибуны, зрители – этого так не хватало на международных соревнованиях. Мы все зарядились энергией, можно сказать.

– Какие эмоции, когда вы стоите на пьедестале, и вам надевают медаль?

– Радость, гордость.

– В двух словах о ваших планах – многое сделано, какие есть мечты?

– Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня.

Сейчас у нас будут выступления в шоу. Меня можно будет увидеть в Минске, Москве, Красноярске, Ташкенте, Самаре, Нижнем Новгороде, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Щербакова намекнула: возможно, закончит. А что повлияет на ее решение? Хоть у кого-то из олимпийских чемпионок была долгая карьера?