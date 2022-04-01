Свечников сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. Он набрал 200-е очко в НХЛ в 270-й игре

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Андрей Свечников набрал 200-е очко в НХЛ в матче с «Монреалем».

Российский форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0). Его признали третьей звездой. 

В активе россиянина стало 60 (27+33) очков в 65 играх в сезоне. Чтобы повторить личный бомбардирский рекорд, Андрею нужно набрать еще 1 балл. 

В карьере в НХЛ у него стало 200 (86+114) очков в 270 матчах. 

Сегодня Свечников (15:38, 3:14 – в большинстве, «+2») нанес 6 бросков, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери шайбы. 

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