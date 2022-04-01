Свечников сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. Он набрал 200-е очко в НХЛ в 270-й игре

набрал 200-е очко в НХЛ в матче с «Монреалем».

Российский форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против (4:0). Его признали третьей звездой.

В активе россиянина стало 60 (27+33) очков в 65 играх в сезоне. Чтобы повторить личный бомбардирский рекорд, Андрею нужно набрать еще 1 балл.

В карьере в НХЛ у него стало 200 (86+114) очков в 270 матчах.

Сегодня Свечников (15:38, 3:14 – в большинстве, «+2») нанес 6 бросков, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери шайбы.