Льюис Хэмилтон: «У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, но нужно продолжать борьбу»

Пилот «Мерседеса» рассказал о своем психологическом состоянии.

«Год получается таким тяжелым, учитывая все, что происходит вокруг нас. В какие-то дни трудно оставаться позитивным. У меня долгое время были психологические и эмоциональные проблемы, и необходимы усилия, чтобы идти дальше. Но мы должны продолжать борьбу и можем достичь еще многого.

Я пишу, чтобы сказать вам: нормально чувствовать себя так, как вы чувствуете. Просто знайте, что вы не одиноки. Мы прорвемся! Как мне сегодня напомнил друг, в человеке столько сил, что он может достичь всего, о чем способен помыслить. Мы это можем. Давайте жить с благодарностью за то, что у нас есть новый день и новый шанс. Посылаю вам любовь и свет 🖤🙏🏾», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

По итогам двух гонок Льюис заработал 16 очков и занимает пятое место в чемпионате.

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