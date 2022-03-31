Гореева о 15 тысячах рублей за бронзу чемпионата России: «Скромная сумма, но лучше так, чем ничего»

Биатлонистка Анастасия Гореева высказалась о призовых на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня спортсменка в составе сборной Московской области завоевала бронзу в смешанной эстафете. На церемонии награждения Гореевой и ее партнерам по команде вручили сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

«По сравнению с IBU, конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего.

У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок (в среду Гореева взяла бронзу в спринте – Sports.ru). Я бы хотела улучить свою форму. Я поверила в себя после этих наград.

Я очень рада, потому что это неожиданно и приятно, хотя мы настраивались на победу, потому что наша команда могла показывать хороший результат. Я вчера совершила ошибку, когда отвлеклась на крик болельщика во время стрельбы, сегодня я этого уже не допускала», – сказала Гореева.