«Ф-1» объявила о проведении Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году. Гонка состоится в субботу

Лас-Вегас вернется в календарь «Формулы-1» в 2023 году.

Серия объявила о проведении этапа в Лас-Вегаса, начиная со следующего сезона. Ночная гонка состоится в субботу (по московскому времени – ранним утром воскресенья). В «Ф-1» такое случится впервые почти за 40 лет.

Этап пройдет на городской трассе протяженностью 6,12 км с 14 поворотами. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом в США наряду с гонками в Остине и Майами.

Лас-Вегас уже принимал Гран-при в 1981 и 1982 годах.

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