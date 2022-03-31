Президент ФИФА: «На Украине происходят ужасные события. Когда этот и остальные конфликты в мире закончатся, футбол сыграет роль в восстановлении отношений»

Президент ФИФА высказался о ситуации в мире.

«Ужасные события происходят на Укpaине. Конфликты продолжаются также и в других частях мира, о них мы не должны забывать.

Люди страдают и умирают. Мы живем в агрессивном, разобщенном мире. Но я сильно верю в силу футбола, способного объединять людей, преодолевать культурные границы. Нельсон Мандела говорил, что спорт наделен силой изменять мир.

Но в то же время мы, дорогие друзья, не столь наивны, чтобы думать, что футбол может разрешить вообще все проблемы. Конечно, нет.

Я смотрю на Укpaину с тяжестью в сердце. Последний Евро, который я организовывал вместе с УЕФА в качестве генерального секретаря этой организации, проходил на Укpaине и в Польше. Последний финал, над которым я работал, был в Kиeве.

А последний чемпионат мира, над которым я работал в качестве организатора как президент ФИФА, был в Poccии. Финал проходил в Мocкве. Чемпионат мира, проходивший в Poccии в 2018-м, четыре года назад, был во всех смыслах великолепным, прекрасный успех в спортивном и культурном отношении.

Очевидно, это не решило проблем в мире и даже не решило проблем в регионе. И это не привело к продолжительному миру.

Но что я хочу сказать сейчас? Когда-то этот ужасный конфликт закончится, как и все остальные конфликты в мире – надеюсь, это случится очень скоро – и тогда футбол сможет сыграть небольшую роль в восстановлении отношений, в установлении мира и понимания. И мы будем там, на переднем плане – на Укpaине и где угодно еще в мире, где мы понадобимся, где ФИФА понадобится.

Мы должны учиться снова жить друг с другом. Если мы верим, что наши убеждения – лучше и сильнее, мы должны убеждать других. Но мы должны уважать их, быть терпимыми ко всем. И мы должны учиться вновь приходить к согласию», – сказал .