Португалия и Польша вышли на ЧМ-2022, Салах – нет, IBU приостановил членство СБР, Шмурнов покинул «Матч ТВ» и другие новости утра

1. Португалия с Криштиану Роналду и Польша с Робертом Левандовским вышли на ЧМ-2022. Португальцы в финале стыкового турнира победили Северную Македонию (2:0), а поляки – Швецию (2:0).

Определились пять участников чемпионата мира в Катаре от Африки – Гана, Сенегал, Марокко, Тунис и Камерун. Египет Салаха снова уступил в серии пенальти сенегальцам, и Мохамед остался без ЧМ.

В Южной Америке Перу победила Парагвай (2:0) и заняла 5-е место, дающее право на стык против Австралии или ОАЭ. Также в заключительном туре Бразилия разгромила Боливию (4:0), Аргентина поделила очки с Эквадором (1:1).

2. Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России в организации.

3. НХЛ. Малкин стал рекордсменом по передачам в лиге среди россиян, обогнав Федорова. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Каролину» (4:3 ОТ), Капризов забил победный гол в матче с «Филадельфией», «Рейнджерс» победили «Питтсбург» с помощью двух пасов Панарина, а «Колорадо» взял верх над «Калгари» благодаря дублю Ничушкина. Другие результаты – здесь.

4. Александр Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце.

5. Большунов выиграл классическую «разделку» на 15 км на чемпионате России, Вокуев – 2-й, Червоткин – 5-й, Якимушкин – 7-й. Непряева победила в гонке на 10 км среди женщин, Жамбалова – 2-я, Иксанова – 3-я.

6. Медведев, Синнер, Зверев, Рууд вышли в 1/4 финала турнира ATP в Майами.

7. НБА. «Милуоки» одолел «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Далласу». Остальные результаты – здесь.

8. «Спартак» потратил 2,6 млн евро и более 385 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех клубов России в 2021-м. «Зенит» – 7-й, «Динамо» и «Локо» – в топ-3.

9. Совет ISU обсудит ситуацию с российскими фигуристами в апреле и июне. Одной из тем может стать перенос этапа Гран-при из России.

10. Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в товарищеском матче (1:1), Турция уступила Италии (2:3), Испания разгромила Исландию (5:0), Англия – Кот-д’Ивуар (3:0), Франция – ЮАР (5:0) и другие результаты дня.

11. Россия и Беларусь планируют создать совместную гандбольную лигу.

Цитаты дня:

Тараканов об уходе с «Матч ТВ»: «Отношение к себе считаю оскорбительным. В студии не было интернета, командировки – унизительные торги. Комментировал из любви к баскетболу»

Хацкевич о словах Домрачевой про Украину: «Самые страшные люди – те, кто и нашим, и вашим. Два слова можно сказать, за это не расстреляют»

«Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, КНДР могли бы с нами сыграть. Надеемся, что разрешат». Директор РФС о товарищеских матчах сборных

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Дмитрий Комбаров о наказании детей ремнем: «Ничего плохого в этом не вижу, если действительно заслуживают»

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