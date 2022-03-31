«Антироссийский угар спадает. Приходит осознание, что без России чемпионаты по отдельным видам спорта становятся третьесортными». Депутат Пайкин о решении ФИФА не исключать РФС

Депутат Борис Пайкин высказался о решении не исключать Россию из ФИФА.

«Отказ ФИФА от рассмотрения вопроса о лишении России членства в ассоциации свидетельствует о том, что антироссийский угар в мировом сообществе спадает.

И демонстрирует, что это сообщество неоднородно – далеко не все страны готовы применить к России как к спортивной державе политику канселинга (культуры отмены – прим. Sports.ru), приходит осознание, что без российских спортсменов мировые чемпионаты по отдельным видам спорта становятся третьесортными соревнованиями.

Более того, русский язык по решению ФИФА стал одним из шести официальных языков ассоциации – такое решение принято на конгрессе в Дохе.

Следует отметить усилия, которые предпринял Российский футбольный союз для сохранения полноценного взаимодействия с ФИФА. Это может и должно стать примером для других спортивных федераций страны», – отметил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Россию не исключили из ФИФА, это даже не обсуждали – забанили три других федерации. Русский язык добавили в список официальных