«Спартак» может отказаться от всех легионеров со следующего сезона. Это один из вариантов смены стратегии из-за финансовых проблем (Sport24)

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«Спартак» может поменять стратегию развития.

Как утверждает Sport24, из-за финансовых проблем руководство красно-белых рассматривает несколько векторов стратегического развития.

Существует вариант, при котором с сезона-2022/23 «Спартак» откажется от всех легионеров, оставив в команде только российских игроков.

На данный момент в московском клубе числятся 10 иностранных футболистов: защитники Самюэль Жиго, Айртон и Максимилиано Кофрие, полузащитники Виктор Мозес, Квинси Промес, Кристофер Мартинс и Йоррит Хендрикс (в аренде в «Фейеноорде»), нападающие Эсекиель Понсе (в аренде в «Эльче»), Йордан Ларссон и Шамар Николсон.

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