«Спартак» может отказаться от всех легионеров со следующего сезона. Это один из вариантов смены стратегии из-за финансовых проблем (Sport24)

может поменять стратегию развития.

Как утверждает Sport24, из-за финансовых проблем руководство красно-белых рассматривает несколько векторов стратегического развития.

Существует вариант, при котором с сезона-2022/23 «Спартак» откажется от всех легионеров, оставив в команде только российских игроков.

На данный момент в московском клубе числятся 10 иностранных футболистов: защитники , Айртон и Максимилиано Кофрие, полузащитники , , Кристофер Мартинс и Йоррит Хендрикс (в аренде в «Фейеноорде»), нападающие Эсекиель Понсе (в аренде в «Эльче»), и Шамар Николсон.