Россию могут исключить из ФИФА, у «Авангарда» и «Металлурга» будет 7-й матч, Айртон уйдет из «Спартака», фотосессия Медведевой, «МЮ» встречался с Почеттино и другие новости утра

1. Россию могут отстранить на 2 года или бессрочно по итогам конгресса ФИФА в Дохе, пишет инсайдер Нобель Арустамян. РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию в случае бана. «Матч ТВ» сообщает, что УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают за исключение России из ФИФА, Азия и Африка – за приостановку членства. Запрет на трансферы и международные матчи будет в любом случае.

2. «Авангард» сравнял счет в серии с «Металлургом» (3-3), победив 5:1. Команды сыграют 7-й матч.

3. Представители «Манчестер Юнайтед» встретились с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино и обсудили возможное назначение летом.

4. «Динамо», согласно инсайду, приостановило переговоры по контрактам с игроками из-за финансовых трудностей. Впрочем, по данным ТАСС, у «Динамо» нет финансовых проблем, а бюджет клуба на ближайшие годы подтвержден.

5. Защитник «Спартака» Айртон близок к аренде во «Фламенго» до декабря. Опция выкупа активируется при достижении определенных целей, «Спартак» может получить за игрока до 10 млн долларов. Красно-белые подтвердили, что по игроку идут переговоры.

6. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Педро Мартинеса в третьем круге турнира в Майами и вышел в 1/8 финала, Аслан Карацев уступил Хуберту Хуркачу.

У женщин в 1/8 финала Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой.

7. Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит остаток сезона, ему предстоит операция.

8. НХЛ. «Каролина» разгромила «Вашингтон» (6:1), Овечкин и Кузнецов остались без очков, у обоих по «минус 3». «Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» (4:1), Тарасенко набрал 2+1 и достиг отметки 500 очков в лиге. Все результаты дня – здесь.

9. Месси, Неймар и Бальбуэна – в символической сборной тура квалификации ЧМ-2022.

10. НБА. 40+13 Сиакама помогли «Торонто» дожать «Бостон» в овертайме, «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт» с разницей +28 и другие результаты.

11. Встреча российских олимпийцев с Владимиром Путиным пройдет 6 апреля.

12. Игрока «Амкала» Василия Маврина отпустили без наказания. Суд не нашел состава преступления в его действиях после игры в Новосибирске.

13. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim.

14. Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и укрепился на 1-м месте в таблице. У Шведа – 26 очков и 7 подборов. Польская «Зелена-Гура» вышла из состава участников турнира.

15. Александр Крушельницкий выступит на чемпионате России по керлингу. Это его первый турнир после дисквалификации за допинг в 2018 году.

16. Арсен Захарян – в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 2003 года рождения по версии Transfermarkt. Беллингем, Виртц, Гави – в тройке.

Цитаты дня.

Тренер Канады о выходе на ЧМ: «Мы футбольная страна»

Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед НХЛ, не выкинувшей ни одного россиянина. Было бы лучше, если бы все международные организации были такими же»

Бонуччи о вылете Италии: «Все решается в одной игре – абсурдная система, просто безумие. Некоторые вышли на ЧМ, проиграв 4-5 матчей»

Гендиректор «Трактора»: «Победили бы «Салават», даже если бы их легионеры остались. Непонятно, почему они назначили себя народной командой»

Карпин о допуске сборной России к соревнованиям: «Это будет торжеством справедливости и здравого смысла»

Габриэла Пападакис: «Отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения»

«Чего стоит Семак, увидим, когда уедут все иностранцы. Оказалось, что Слуцкий не очень сильный тренер». Наумов об отъезде легионеров

Ван Гал об «МЮ»: «Это коммерческий клуб. Тен Хагу лучше перейти в футбольный»