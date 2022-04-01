Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за сезон (83), забросив 38-ю шайбу в матче с «Питтсбургом»

повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за сезон (83).

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против (3:4 ОТ).

Нападающему удалось сделать счет 3:3 в начале третьего периода. Его признали третьей звездой.

В активе Капризова стало 83 (38+45) очка в 65 матчах сезона.

Он повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за один сезон, установленный (2007/08, 42+41 в 77 матчах).

Сегодня Кирилл (21:01, 2:30 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и сделал 1 блок.