Уход Месси и Неймара из «ПСЖ» не исключен. Руководство недовольно провалом в ЛЧ (L’Equipe)

Форварды Лионель Месси и Неймар могут покинуть ближайшим летом.

Как передает Le10sport со ссылкой на L’Equipe, руководство парижан разочаровано поражением клуба в 1/8 финала и намерено проанализировать сложившуюся в клубе ситуацию.

Ожидается, что «ПСЖ» покинут главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо, однако также допускаются изменения в составе.

Уход Месси и , чьи выступления не соответствовали ожиданиям, в данном контексте также не исключается, хотя осуществить их продажу будет очень тяжело, да и руководство предпочло бы избежать таких потрясений перед ЧМ-2022 в Катаре.

Неймара и Месси могут продать в МЛС, однако даже если оба останутся в команде, в клубе планируют давать больше игрового времени молодым футболистам.

Со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь, Неймара – тут.