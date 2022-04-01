Малкин забил 78-й победный гол в НХЛ и разделил с Ягром 1-е место в истории «Питтсбурга».

Малкин забил 78-й победный гол в и разделил с Ягром 1-е место в истории .

Россиянин отличился в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 ОТ).

Победный гол стал для 5-м в текущем сезоне и 78-м – в карьере в лиге. Он разделил 1-е место в истории клуба с .

В топ-4 в истории «Пингвинс» входят также (76, продолжает карьеру) и Марио Лемье (74).

Среди россиян в истории НХЛ Малкин занимает по этому показателю 3-е место, уступая Александру Овечкину (121, продолжает карьеру) и Сергею Федорову (93).

Малкин – 1-я звезда матча с «Миннесотой»: гол в овертайме, передача и 6 бросков. У него 17+18 в 32 играх