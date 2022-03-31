ВФЛА может создать аналог «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике под названием «Королева российского спорта»

Олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил о создании в стране аналога «Бриллиантовой лиги».

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) заявила об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Легкая атлетика России уже седьмой год живет в изоляции. Наши спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе. В других видах спорта проходят в России открытые соревнования, но мы этого делать не можем.

Если к нам приедут иностранные спортсмены, они могут быть наказаны международной федерацией. Поэтому мы варимся в собственном соку. Выступаем на небольших местечковых стартах, где из-за невысокой конкуренции трудно показать высокие результаты.

Поэтому мы придумали создать аналог «Бриллиантовой лиги». Как только нашу федерацию восстановят в членстве, наши спортсмены будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень.

Есть идея назвать соревнования «Королева российского спорта», – рассказал Борзаковский, отметив, что многие аспекты соревнований, включая финансовые, пока прорабатываются.