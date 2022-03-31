Карякин о санкциях из-за поддержки Путина: «Бывают моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Я знал, на что иду, и ни о чем не жалею»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение дисквалифицировать его на шесть месяцев из-за позиции по ситуации на Украине.

Ранее шахматист выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

«Я думал о санкциях, но я считал, что мне сейчас гораздо важнее высказаться. Наболело.

Ну, бывают какие-то такие моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Допустим, обижают твою жену – ты же заступишься? Любой нормальный человек заступится. И то же самое – политические какие-то вещи, когда невозможно молчать.

Я не знаю, как это объяснить словами, но это очевидно, ты не можешь промолчать – для меня, по крайней мере. Поэтому я понимал, что в 2014 году я попал под санкции после истории с Крымом, они были лайтовыми.

Я понимал, что сейчас может быть хуже, потому что ситуация все-таки другая. И я знал, на что я иду. Но все-таки я, даже если сейчас вернуться к той ситуации – я ни о чем не жалею», — сказал Карякин в эфире ютуб-канала «Антонимы».

Сергей Карякин: «Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода. Эти люди показали свою русофобию»