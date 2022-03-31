Рюдигер попросил «Барселону» о встрече после 4:0 с «Реалом». Предложение ему нравится, но оно хуже, чем у других клубов

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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заинтересован в переходе в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, немецкий футболист попросил организовать встречу с представителями «блауграны» сразу после того, как она разгромила «Реал» (4:0) в 29-м туре Ла Лиги.

Переговоры прошли в среду вечером, как сообщалось ранее, и игроку предложение каталонцев понравилось. При этом сами условия потенциального контракта с «Барселоной» менее выгодные, чем в случае с другими командами.

Договор Рюдигера с «Челси» истекает по окончании нынешнего сезона. Со статистикой 29-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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