Рюдигер попросил «Барселону» о встрече после 4:0 с «Реалом». Предложение ему нравится, но оно хуже, чем у других клубов

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер заинтересован в переходе в «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, немецкий футболист попросил организовать встречу с представителями «блауграны» сразу после того, как она разгромила «Реал» (4:0) в 29-м туре Ла Лиги.
Переговоры прошли в среду вечером, как сообщалось ранее, и игроку предложение каталонцев понравилось. При этом сами условия потенциального контракта с «Барселоной» менее выгодные, чем в случае с другими командами.
Договор Рюдигера с «Челси» истекает по окончании нынешнего сезона. Со статистикой 29-летнего защитника можно ознакомиться здесь.