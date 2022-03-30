Открытый чемпионат России. Сингл-микст. Юрлова и Цветков, Резцова и Пащенко, Сливко и Гараничев, Куклина и Каюмов пробегут гонку

Теги результаты чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина Евгений Гараничев Максим Цветков Екатерина Муралеева Евгений Идинов Кристина Резцова Петр Пащенко Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Юрий Шопин Алексей Петров Анастасия Егорова Полина Шевнина Арина Пантова Денис Таштимеров Анна Григорьева Степан Парфенов Рустам Каюмов Эмма Тимербулатова Вадим Истамгулов Кирилл Бажин Денис Махаев Амина Иванова Любовь Калинина Софья Цыплухина Никита Матвеев Алексей Ковалев Илья Авсеенко Анастасия Гришина Биатлон

31 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст. 

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Сингл-микст

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)

2. Анна Григорьева – Максим Омельченко (Красноярск)

3. Софья Цыплухина – Артем Смирнов (Москва-1)

4. Елизавета Филенко – Юрий Шопин (Ульяновская область)...

6. Екатерина Муралеева – Алексей Петров (Башкортостан)

7. Амина Иванова – Алексей Ковалев (Смоленская область)...

10. Дарья Кудаева – Илья Авсеенко (Беларусь)

11. Анастасия Егорова – Артем Грязев (Мурманская область)

12. Лариса Куклина – Рустам Каюмов (ЯНАО)

13. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)

14. Кристина Резцова – Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1)

15. Анастасия Гришина – Никита Матвеев (СФО)...

17. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)...

19. Любовь Калинина – Денис Таштимеров (Тюменская область-2)...

21. Полина Шевнина – Денис Махаев (ЦФО)

22. Эмма Тимербулатова – Степан Парфенов (Тюменская область-3)...

25. Арина Оропай – Вадим Истамгулов (Тюменская область-4)

26. Александра Бацина – Евгений Идинов (Тюменская область-5)

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