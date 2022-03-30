Открытый чемпионат России. Сингл-микст. Юрлова и Цветков, Резцова и Пащенко, Сливко и Гараничев, Куклина и Каюмов пробегут гонку

31 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Чемпионат России / Кубок СБР
Тюмень
Сингл-микст
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Екатерина Юрлова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)
2. Анна Григорьева – Максим Омельченко (Красноярск)
3. Софья Цыплухина – Артем Смирнов (Москва-1)
4. Елизавета Филенко – Юрий Шопин (Ульяновская область)...
6. Екатерина Муралеева – Алексей Петров (Башкортостан)
7. Амина Иванова – Алексей Ковалев (Смоленская область)...
10. Дарья Кудаева – Илья Авсеенко (Беларусь)
11. Анастасия Егорова – Артем Грязев (Мурманская область)
12. Лариса Куклина – Рустам Каюмов (ЯНАО)
13. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)
14. Кристина Резцова – Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1)
15. Анастасия Гришина – Никита Матвеев (СФО)...
17. Виктория Сливко – Евгений Гараничев (Тюменская область-1)...
19. Любовь Калинина – Денис Таштимеров (Тюменская область-2)...
21. Полина Шевнина – Денис Махаев (ЦФО)
22. Эмма Тимербулатова – Степан Парфенов (Тюменская область-3)...
25. Арина Оропай – Вадим Истамгулов (Тюменская область-4)
26. Александра Бацина – Евгений Идинов (Тюменская область-5)