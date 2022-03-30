Открытый чемпионат России. Сингл-микст. Юрлова и Цветков, Резцова и Пащенко, Сливко и Гараничев, Куклина и Каюмов пробегут гонку

31 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет сингл-микст.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Сингл-микст

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Екатерина Юрлова – (Санкт-Петербург)

2. Анна Григорьева – Максим Омельченко (Красноярск)

3. Софья Цыплухина – Артем Смирнов (Москва-1)

4. Елизавета Филенко – (Ульяновская область)...

6. Екатерина Муралеева – Алексей Петров (Башкортостан)

7. – Алексей Ковалев (Смоленская область)...

10. Дарья Кудаева – Илья Авсеенко (Беларусь)

11. Анастасия Егорова – Артем Грязев (Мурманская область)

12. Лариса Куклина – Рустам Каюмов (ЯНАО)

13. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область)

14. – Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1)

15. Анастасия Гришина – Никита Матвеев (СФО)...

17. Виктория Сливко – (Тюменская область-1)...

19. Любовь Калинина – Денис Таштимеров (Тюменская область-2)...

21. Полина Шевнина – Денис Махаев (ЦФО)

22. Эмма Тимербулатова – Степан Парфенов (Тюменская область-3)...

25. Арина Оропай – Вадим Истамгулов (Тюменская область-4)

26. Александра Бацина – Евгений Идинов (Тюменская область-5)