Открытый чемпионат России. Смешанная эстафета. Команды Логинова, Латыпова, Серохвостова, Резцовой, Нигматуллиной и Солы выступят в гонке

Теги сборная России сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен сборная Беларуси Александр Логинов Антон Бабиков Вадим Филимонов Семен Сучилов Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ирина Лещенко (Кривко) Ольга Мощенкова (Шестерикова) Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Дмитрий Абашев Кристина Токарева (Ильченко) Анна Сола Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Игорь Шетько Никита Поршнев Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Дмитрий Лазовский Ксения Шнейдер Мария Кретова Михаил Бурундуков Аделина Сабитова Алексей Вагин Ксения Довгая Алина Кудисова Илона Знакова Анна Тинякова Иван Тулатин Биатлон

31 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет смешанная эстафета. 

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Смешанная эстафета

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Тюменская область-1 (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Вячеслав Малеев, Александр Логинов)

2. Беларусь-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)

3. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов)

5. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов)

6. Санкт-Петербург (Анна Старовойтова, Анна Тинякова, Евгений Фадеев, Василий Томшин)

7. Новосибирская область (Софья Ленькова, Анна Никулина, Роман Еремин, Даниил Серохвостов)

8. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, Кристина Токарева, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев)

9. Красноярский край (Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова, Данил Мальцев, Михаил Айкинский)

10. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов)

11. ПФО (Вера Румянцева, Анна Кунаева, Даниил Усов, Александр Бектуганов)

12. Беларусь-2 (Аделина Сабитова, Юлия Ковалевская, Степан Данилов, Иван Тулатин)

13. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев)

14. Тюменская область-2 (Ксения Шнейдер, Мария Кретова, Игорь Шетько, Андрей Вьюхин)

15. ХМАО-Югра-3 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022

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