Медведева о фотосессии для Maxim: «Сначала стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как решилась сняться в фотосессии для мужского журнала Maxim.

– Как ты отважилась на нашу фотосессию?

– Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась.

Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять.

– Ты вообще себе нравишься?

– Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу в инстаграмах у девочек. Сейчас этот этап прошел.

Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок.

– А эта фотосессия может сыграть роль в повышении твоей самооценки?

– Абсолютно точно сыграла. Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: «Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло».

Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмот­реть, то мне уже не 17 и не 18 лет, – сказала Медведева.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim