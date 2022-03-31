НБА. «Бруклин» примет «Милуоки», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Ютой» и другие матчи

В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга примет на своей площадке «Милуоки» Адетокумбо. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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