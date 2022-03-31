НБА. «Бруклин» примет «Милуоки», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Ютой» и другие матчи

В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Дюрэнта и Ирвинга примет на своей площадке «Милуоки» Адетокумбо. в гостях сыграют с «Ютой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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