НБА. «Бруклин» примет «Милуоки», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Ютой» и другие матчи

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В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга примет на своей площадке «Милуоки» Адетокумбо. «Лейкерс» в гостях сыграют с «Ютой».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Филадельфия
Дата проведения
1 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Милуоки
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Атланта – Кливленд
Дата проведения
1 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Клипперс
Дата проведения
1 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Юта – Лейкерс
Дата проведения
1 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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