Яннис Адетокумбо набрал 44 очка в игре с «Нетс» и стал самым результативным в истории «Бакс»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в четверг помог команде добиться выездной победы над «Бруклином» (120:119 ОТ) и вышел на 1-е место в истории клуба по набранным очкам.

Яннис набрал 44 очка во встрече с «Нетс», реализовав за 39 минут 14 из 21 с игры и 15 из 19 с линии. В его активе также 14 подборов и 6 передач при 8 потерях.

На последней минуте четвертой четверти Адетокумбо исполнил точный 3-очковый, который сравнял счет и позволил греку обойти по набранным очкам в форме «Милуоки» легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (14 211)

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