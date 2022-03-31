Шведская федерация запретила Юнасу Жеребко играть за сборную после перехода в ЦСКА

Шведская баскетбольная федерация официально объявила о том, что форвард Юнас Жеребко не сможет играть за национальную сборную после решения продолжить карьеру в московском .

Армейцы объявили о подписании контракта с 35-летним Жеребко в среду. После этого генеральный секретарь Шведской федерации Фредрик Юламо осудил решение экс-игрока НБА, а местная компания Nocco разорвала партнерские отношения с новобранцем московского клуба.

«Выступая за национальную сборную, вы являетесь представителем всего шведского баскетбола и человеком, с которым наша организация связана личными отношениями. По этой причине для нас важно было провести прямой диалог с Юнасом, прежде чем мы объявим о нашей позиции. Генеральный секретарь федерации Фредрик Юламо в среду обсудил с Жеребко его решение играть в России и указал, что это напрямую противоречит ценностям шведского баскетбола и нашей четкой позиции по вопросу России.

После этого диалога мы с сожалением вынуждены констатировать, что не может представлять сборную Швеции по баскетболу», – отмечается в заявлении Шведской федерации.

Жеребко недавно представлял Швецию в отборочном матче чемпионата мира против Хорватии.

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