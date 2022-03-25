Италия мимо ЧМ-2022, санкции против партнера «Зенита» и сборной, от Большунова ушел производитель перчаток, послабления для «Челси», «Барсе» нужны Левандовски и Салах и другие новости

1. Сенсация в стыках ЧМ-2022 – Италия не поедет в Катар после поражения от Северной Македонии и впервые пропустит чемпионат мира дважды подряд. Македонцев в финале ждет Португалия, выбившая Турцию.

В другом финале встретятся Швеция и Польша. Уэльс также пробился в финал, обыграв Австрию благодаря дублю Бэйла. Все результаты полуфиналов – здесь.

2. В Южной Америке на ЧМ-2022 отобрались сразу 2 команды – Уругвай и Эквадор. На 5-е место в зоне, дающее право на стыки с командой из Азии, претендуют Перу, Колумбия и Чили.

3. Санкции продолжают бить по российскому спорту. Под санкции Великобритании попали «Газпромбанк» (партнер «Зенита» и РФС), «РЖД» (владелец «Локо») и Олег Тиньков. Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках». ИИХФ может открыть дисциплинарное дело против ФХР за призывы к клубам поддержать армию России.

4. Как и ожидалось, Хвича Кварацхелия не вернется в «Рубин». Хавбек приостановил контракт и перебрался в «Динамо» Батуми. Еще одна потеря казанцев – Уремович ушел в «Шеффилд Юнайтед».

5. «Челси» дождался послаблений от британских властей: Абрамовичу разрешили вложить в команду 30 млн фунтов, а клубу позволили продавать билеты – однако вся выручка пойдет на благотворительность.

6. У «Барселоны» грандиозные трансферные планы на лето. В шорт-листе Пауло Дибала, Роберт Левандовски, Рафинья и даже Мо Салах. Переговоры с Араухо, тем временем, складываются не лучшим образом из-за очень высоких требований игрока по зарплате.

«Реал» планирует заменить ушедших игроков Мбаппе, Холандом и молодежью.

7. Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер выиграли ЧМ по фигурному катанию в соревнованиях пар и стали первым за 43 года дуэтом из США, победившим на мировом первенстве.

8. У «Матч ТВ» забрали трансляции южноамериканского отбора ЧМ-2022.

9. В Кубке Гагарина Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом», выиграв с общим счетом 10:3 два матча на выезде. СКА повел 3-1 в серии со «Спартаком» – Кузьменко забил победный гол в овертайме 4-го матча.

10. Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 или Евро-2032 на Украине на фоне желания России принять турнир. Также британский премьер-министр считает, что украинцев стоит пустить на ЧМ-2022 без стыков.

11. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Ванкувер» (3:2 ОТ), Капризов набрал 2 (1+1) очка. «Бостон» обыграл «Тампу» (3:2), у «молний» 6 поражений в последних 8 матчах. Все результаты дня – здесь.

12. НБА. 49 очков Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером», «Санс» гарантировали себе 1-е место в регулярном чемпионате. Все результаты дня – здесь.

13. Леонид Слуцкий Слуцкий оштрафован на 250 000 рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона за критику судьи Мешкова.

14. Семак, Шварц и Березуцкий – в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в феврале-марте. Языджи, Жемалетдинов, Лисакович, Изидор и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку.

15. Стадион «Спартака» не соответствует требованиям МВД. Клуб просит смягчить нормы, чтобы не устанавливать турникеты за 200 млн рублей.

Цитаты дня

Роберто Манчини: «Удача, сопутствовавшая Италии на Евро, уступила место тотальному невезению. Гол на 92-й минуте вписывается в картину»

Гимнастка Ашрам об участии Авериных в концерте в «Лужниках»: «Будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала»

Олег Матыцин: «Мы не позволим требовать от спортсменов сказать, что ты против спецоперации или действий президента, что позволит получить доступ к соревнованиям»

Дмитрий Губерниев: «Фигурное катание без России как брачная ночь без невесты»

Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»