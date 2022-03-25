Перу, Колумбия и Чили претендуют на выход в стыковые матчи ЧМ-2022 против команды из Азии

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Перу, Колумбия и Чили претендуют на выход в стыки ЧМ-2022 против команды из Азии.

Перед заключительным туром отбора ЧМ-2022 в Южной Америке три команды будут претендовать на 5-е место. Это сборные Перу (21 очко в 17 матчах), Колумбии (20 в 17) и Чили (19 в 17). 

Занявшая его команда не попадет в Катар напрямую, но получит шанс побороться за путевку против команды из Азии в стыковых матчах. 

Если сборная Перу в последнем туре обыграет команду Парагвая в домашнем матче, то гарантирует это право себе. 

Сборной Колумбии необходима гостевая победа над Венесуэлой при условии, что перуанцы не добьются победы. 

Наконец, сборной Чили нужно победить Уругвай в домашнем матче и надеяться, что Перу и Колумбия не выиграют. 

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