Правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты. АПЛ передаст выручку благотворительным организациям

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики Футбол

Правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты на матчи.

Власти обновили лицензию клуба, согласно которой «Челси» не мог продавать билеты, а матчи могли посещать только владельцы абонементов.

Теперь болельщики смогут покупать билеты, но прибыль от продажи поступит на счет АПЛ. Лига перенаправит доходы благотворительным организациям.

Позже представители АПЛ проведут консультации с руководством «синих», на которых примут решение о том, какие именно организации получат финансовую поддержку.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные