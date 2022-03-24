Правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты. АПЛ передаст выручку благотворительным организациям

Правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты на матчи.
Власти обновили лицензию клуба, согласно которой «Челси» не мог продавать билеты, а матчи могли посещать только владельцы абонементов.
Теперь болельщики смогут покупать билеты, но прибыль от продажи поступит на счет АПЛ. Лига перенаправит доходы благотворительным организациям.
Позже представители АПЛ проведут консультации с руководством «синих», на которых примут решение о том, какие именно организации получат финансовую поддержку.