Стадион «Спартака» не соответствует требованиям МВД. Клуб просит смягчить нормы, чтобы не устанавливать турникеты за 200 млн рублей

Стадион не соответствует требованиям приказа МВД по обеспечению безопасности.

«Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что стадион не соответствует требованиям приказа МВД N1092 («Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» – прим. Sports.ru). В связи с этими сообщениями считаю нужным прояснить несколько моментов.

Да, действительно, наш стадион не в полной мере соответствует требованиям приказа 1092. Вместе с тем мы устранили большую часть замечаний и провели огромную работу по дооборудованию арены, которая, напомню, успешно принимала матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

У нас есть все необходимое для комфортного и безопасного прохода зрителей на стадионе – калитки полного перекрытия и так называемые триподы, установленные в 2019 году.

До полного соответствия приказу нам осталось установить полноростовые турникеты. К слову, еще после чемпионата мира мы просили Минспорта оставить все оборудование в качестве наследия, но нам, к сожалению, было отказано. И теперь эти полноростовые турникеты стали своеобразным камнем преткновения, который мешает, в том числе и полноценно реализовывать билетную программу.

В текущих реалиях установка таких турникетов стоит около 200 миллионов рублей. В нынешней, мягко говоря, непростой обстановке цена растет, и эти затраты представляются весьма значительными.

Для нас очевидно, что «Открытие Банк Арена» – это современный стадион, способный принимать матчи любого уровня безопасно и комфортно для зрителей.

«Спартак» активно ищет решение, мы находимся в постоянном контакте с РФС, , минспорта и МВД, находим у коллег понимание.

Мы подготовили и направили несколько писем с предложениями смягчить требования приказа 1092 по этой части, с предоставлением возможности использовать существующее оборудование, или же – как вариант – попросили включить нас в государственную программу дооснащения.

Надеемся, оптимальное решение будет найдено – в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.