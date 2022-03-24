Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином»

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Динамо Батуми Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия не будет выступать за «Рубин» в этом сезоне.

Казанский клуб объявил о приостановке контракта с грузинским футболистом.

«Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта.

Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения.

Мы благодарим Хвичу за проведенное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее появлялась информация, что 21-летний футболист может перейти в «Динамо» Батуми.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные