Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином»

Хвича Кварацхелия не будет выступать за «Рубин» в этом сезоне.
Казанский клуб объявил о приостановке контракта с грузинским футболистом.
«Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта.
Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения.
Мы благодарим Хвичу за проведенное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.
Ранее появлялась информация, что 21-летний футболист может перейти в «Динамо» Батуми.