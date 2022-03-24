Кварацхелия приостановил контракт с «Рубином»

Хвича Кварацхелия не будет выступать за в этом сезоне.

Казанский клуб объявил о приостановке контракта с грузинским футболистом.

«Рубин» и грузинский полузащитник приняли решение о приостановке контракта.

Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения.

Мы благодарим Хвичу за проведенное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее появлялась информация, что 21-летний футболист может перейти в «Динамо» Батуми.