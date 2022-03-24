«Реал» планирует заменить уходящих футболистов Мбаппе и Холандом, молодежью и игроками, возвращающимися из аренды

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«Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда в рамках перестройки состава.

План мадридского клуба заключается в том, чтобы купить либо форварда «ПСЖ», либо нападающего «Боруссии», либо их обоих, после чего дополнить состав воспитанниками и футболистами, выступающими в аренде, сообщает As.

Летом из аренды вернутся Альваро Одриосола, Такефуса Кубо, Рейньер и Борха Майораль.

Также уходящих игроков планируется заменить молодыми футболистами академии, которые, по мнению тренерского штаба, готовы к игре за первую команду.

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