«Реал» планирует заменить уходящих футболистов Мбаппе и Холандом, молодежью и игроками, возвращающимися из аренды

«Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда в рамках перестройки состава.
План мадридского клуба заключается в том, чтобы купить либо форварда «ПСЖ», либо нападающего «Боруссии», либо их обоих, после чего дополнить состав воспитанниками и футболистами, выступающими в аренде, сообщает As.
Летом из аренды вернутся Альваро Одриосола, Такефуса Кубо, Рейньер и Борха Майораль.
Также уходящих игроков планируется заменить молодыми футболистами академии, которые, по мнению тренерского штаба, готовы к игре за первую команду.