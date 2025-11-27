Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно. Думал, что будет проще. Спать по 4-5 часов – перебор. Это один из факторов ухода из «Динамо»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу решения оставить пост главного тренера «Динамо».
Специалист объявил об этом решении 17 ноября. Карпин тренировал Динамо с июня 2025 года.
– Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?
– Возможно, да.
– Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?
– На данный момент – да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.
Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю – думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове».
Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.
– О каких процессах вы говорите?
– Обо всех. Начиная с завтрака и заканчивая сном.
– Вы не чувствовали, что начали выгорать, совмещая две большие и важные работы?
– Не очень понимаю слово «выгорать», поэтому мне сказать сложно.
– Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?
– Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата.
Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте. Спать по четыре-пять часов – перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо».
У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать, – сказал Валерий Карпин.