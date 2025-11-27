  • Спортс
  Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно. Думал, что будет проще. Спать по 4-5 часов – перебор. Это один из факторов ухода из «Динамо»
Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно. Думал, что будет проще. Спать по 4-5 часов – перебор. Это один из факторов ухода из «Динамо»

Валерий Карпин о совмещении: я переоценил свои силы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу решения оставить пост главного тренера «Динамо».

Специалист объявил об этом решении 17 ноября. Карпин тренировал Динамо с июня 2025 года.

– Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?

– Возможно, да.

– Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?

– На данный момент – да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.

Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю – думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове».

Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.

– О каких процессах вы говорите?

– Обо всех. Начиная с завтрака и заканчивая сном.

– Вы не чувствовали, что начали выгорать, совмещая две большие и важные работы?

– Не очень понимаю слово «выгорать», поэтому мне сказать сложно.

– Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?

– Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата.

Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте. Спать по четыре-пять часов – перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо».

У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать, – сказал Валерий Карпин.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13737 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
