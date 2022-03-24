«Барса» хочет подписать Салаха летом. В клубе считают, что эта сделка проще, чем трансфер Левандовского

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По данным Diario Sport, каталонский клуб хочет летом усилить атаку. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, «Барселона» намерена осуществить как минимум одну крупную сделку.

Для «Барселоны» приоритетом остается трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, но его переход кажется маловероятным, поэтому клуб рассматривает иные варианты усиления.

Одним из кандидатов является хавбек «Ливерпуля» Мо Салах. В «Барселоне» полагают, что его трансфер осуществить проще, чем сделку с «Баварией» по Роберту Левандовскому. В египтянине видят не только главную звезду команды, но и гарантированную замену для Усмана Дембеле, который бесплатно уйдет из клуба летом.

Если несколько недель назад сделка по Салаху казалась невозможной, то сейчас источники в «Барсе» сообщают, что ее считают «просто очень сложной».

Сине-гранатовые внимательно следят за ходом переговоров между и 29-летним игроком о новом контракте. Если стороны так и не договорятся, то английский клуб попытается продать Салаха летом. В данный момент Мохамед и «Ливерпуль» далеки от компромисса, поэтому «Барселона» не исключает, что сделает предложение о трансфере.

В «Барсе» очень довольны Пьером-Эмериком Обамеянгом, но хотят видеть в команде игрока, который будет приносить пользу не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.

В этом сезоне вингер забил 28 голов и отдал 10 передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его статистика доступна по ссылке.