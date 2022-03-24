Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»

Немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с лыжником из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках».

Большунов, как и еще несколько спортсменов, присутствовал на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!»

– Это было безумием. У меня нет слов. Он показал себя сторонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого.

– Сможете ли вы снова сотрудничать с Большуновым или другими российскими спортсменами в будущем?

– Нет, я так не думаю. Мы все остановили, и я не думаю, что что-то изменится, – рассказал менеджер по маркетингу Kinetixx Гельмут Ганус.

У Kinetixx было соглашение с Федерацией лыжного спорта России (ФЛГР), а также с несколькими биатлонистами. Все контакты были разорваны.

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