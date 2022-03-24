Семак, Шварц, Березуцкий, Федотов, Сторожук – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале-марте

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру РПЛ в феврале-марте.

В список попали 5 специалистов:

– , (10 очков в 4 матчах, 1-е место);

– , (7 очков в 4 матчах, 2-е место);

– , (12 очков в 4 матчах, 3-е место);

– , (7 очков в 4 матчах, 4-е место);

– Александр Сторожук, (7 очков в 3 матчах, 5-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов и экспертов «Матч Премьер».