Семак, Шварц, Березуцкий, Федотов, Сторожук – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале-марте

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Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру РПЛ в феврале-марте.

В список попали 5 специалистов:

– Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 4 матчах, 1-е место);

– Сандро Шварц, «Динамо» (7 очков в 4 матчах, 2-е место);

– Алексей Березуцкий, ЦСКА (12 очков в 4 матчах, 3-е место);

– Владимир Федотов, «Сочи» (7 очков в 4 матчах, 4-е место);

– Александр Сторожук, «Краснодар» (7 очков в 3 матчах, 5-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

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